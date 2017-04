Stille tocht voor spoorloos verdwenen Brabantse vrienden: waar zijn Hans en Piet toch gebleven?

Jan Hölskens (71) uit Milheeze vraagt zich nog vaak af hoe het zijn broer zou zijn vergaan als die op de avond van 16 maart 1974 niet vermist zou zijn geraakt. Vanaf die avond is er van Piet, evenals zijn vriend Hans Martens met wie hij op stap was, niets meer vernomen. "Mijn broer was toen 22. Hij zou nu een jaar of 65 zijn geweest. Hoe had zijn leven gelopen kunnen hebben?"

Ondraaglijk

Na een bezoek aan een café hadden de twee nog een afspraak, waar ze niks over kwijt wilden. Daarna is niets meer van ze vernomen. Voor de families Hölskens en Martens is het verlies nog steeds ondraaglijk, zelfs na 43 jaar. Van het gezin Hölskens, zes broers en drie zussen, zijn alleen Jan en zijn broer Toon nog over. Piet was destijds de jongste.

Verjaard

Drie jaar geleden kreeg Jan Hölskens informatie dat de twee vrienden waren vermoord. De stoffelijke overschotten zouden ergens in Duitsland liggen. Een politieman wist dat te vertellen, maar bewijs is er niet. Jan heeft dat in een brief van de politie bevestigd gekregen en aangifte gedaan in Duitsland. Justitie in Nederland zou nu de collega's in Duitsland moeten inlichten en aansporen aan het werk te gaan, maar de zaak ligt stil. Bovendien is de vermissing verjaard.

Handtekeningen

De families Hölskens en Martens willen op 9 mei in Den Haag aandacht vragen voor het verdwijnen van de twee. Er wordt een petitie overhandigd met ruim duizend handtekeningen eronder. "Het belangrijkste is dat het openbaar ministerie weer stappen gaat zetten", zegt Jan Hölskens. "Er zijn zoveel andere cold cases die ook weer opgepakt worden."