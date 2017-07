Stoppen slaan door bij Brabantse horecabaas: politie schiet man neer na bedreiging met mes

ESSEN - Restauranthouder Maurice V. (51), die tot drie jaar geleden het restaurant 't Speyckerslot op de Spijker in Essen uitbaatte, is woensdagavond neergeschoten door de politie. Volgens kennissen is hij afkomstig uit Oudenbosch. Dat meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws .

Hij had kort daarvoor agenten, die bijstand leverden aan een deurwaarder, met messen bedreigd. Maurice V. kreeg een kogel in zijn bekken. De man is niet in levensgevaar.

Parkeerplaats

"Achteruit, achteruit... en dan viel het schot." Buren waren er woensdagavond getuige van hoe voor hun ogen de ex-restauranthouder op de parkeerplaats van het leegstaande restaurant 't Speyckerslot werd neergeschoten. Ze waren naar buiten gelopen toen rond 18.45 uur ineens een schot weerklonk. Achteraf bleek dat een waarschuwingsschot te zijn.

Maurice V. was een uur eerder al met messen op een deurwaarder af gestapt. De deurwaarder kwam in het kader van de echtscheiding de witte Alfa Romeo van Maurice in beslag nemen. V. stak daarop de achterband van de auto van de deurwaarder lek.



Berger

Volledig scherm Politie schiet doorgedraaide ex-horeacabaas neer in Essen. © Patrick Lefelon / Het Laatste Nieuws De man belde daarop de politie die even later ter plaatse kwam. Terwijl een berger de auto al aan het opladen was, stormde V. opnieuw naar buiten, gewapend met messen. Hij ging regelrecht naar de politieman die het dichtst bij de takelwagen stond.

"Goeie kerel"

De tweede agent trok zijn wapen en loste een schot in de lucht. "Dan hoorde ik roepen 'Achteruit, ga achteruit' maar blijkbaar reageerde Maurice niet zoals gevraagd. Een minuut later viel dan een tweede schot", vertelt een van de buren.



Ook overbuurman Wim zag hoe Maurice een kogel in de buik kreeg. "Heel triest hoogtepunt van een vechtscheiding is dat. Maurice was een goeie kerel, deed geen vlieg kwaad. Blijkbaar was er al lang een discussie over een vergoeding voor de auto. Het ging niet over veel geld, nog geen maandloon. Dat je je daarvoor dan laat neerschieten, is bijzonder jammer."



Grote keukenmessen

Volledig scherm Politie schiet doorgedraaide ex-horeacabaas neer in Essen. © Patrick Lefelon / Het Laatste Nieuws Parketwoordvoerster Lentle Jespers: "De 51-jarige man had de agent en diens collega met twee grote keukenmessen bedreigd. De agent die hem neerschoot, zou de man eerst meermaals gevraagd hebben de messen neer te leggen en ook een waarschuwingsschot hebben gelost, alvorens hem in het bekken te schieten toen de man aanviel. Mogelijk had de agressieveling gedronken."

Agent in shock

De buren en kennissen hadden al langer in de gaten dat Maurice V. moeilijke tijden doormaakte. Samen met zijn vrouw baatte hij jarenlang restaurant 't Speyckerslot uit. De zaak draaide prima tot het koppel huwelijksproblemen kreeg, gevolgd door een vechtscheiding.

"Maurice V. heeft het restaurant nog korte tijd alleen opengehouden maar dat lukte niet goed. Daarna sloot hij en organiseerde nog enige tijd kookavonden voor hobbykoks. Hij werkte nu nog in de horeca net over de Nederlandse grens. Maurice is zelf Nederlander, afkomstig uit Oudenbosch", vertellen kennissen.

Volgens het Antwerpse parket werd Maurice V. in het bekken geschoten. Hij werd gisteravond met spoed geopereerd in Antwerpen. Volgens de laatste berichten was de man niet in levensgevaar.

De agent die de schoten loste kreeg psychologische hulp aangeboden vanuit het korps. Hij was erg aangeslagen.