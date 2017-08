Straffeloos wiet kweken? In Bergeijk gebeurt dat tussen de struiken

Wijkagent Harald van Dooren pakt deze dinsdagochtend toch maar pen en papier om te tellen. De stapel wietplanten op de aanhangwagen wordt groter en groter. Over een houten plank als provisorisch bruggetje slepen vier man van de gemeente de twee tot drie meter hoge planten door de brandnetels en struiken het bos uit. Uiteindelijke vangst: 471 stuks. De wijkagent blijft er bij tot de planten halverwege de middag allemaal zijn opgeruimd. ,,Het zijn verdovende middelen hé."

Slimme plek

De plek is slim gekozen. De natte grond is goed voor de planten. En veilig. Negen van de tien keer is het terrein te drassig om met een auto te komen, zegt Van Dooren. Hij wist dat de kwekerij er zat, maar liep er gisterochtend toch nog twee keer voorbij. ,,Het is niet voor niets hier aangelegd. Je komt er bijna niet doorheen. Allemaal brandnetels." Hij slaat nog eens op z'n arm. ,,En je wordt hier kapot gestoken."

Terwijl de medewerkers van de gemeente de planten met de schop af steken, laat Van Dooren een plant zien. De steel is zeker twee duimen dik. De onmiskenbare wietgeur hangt tussen de bomen, maar veel is het allemaal nog niet waard. Op een paar planten verschijnen de eerste topjes met wiet. Hij werkt zo'n vijf jaar als wijkagent in de Kempen en zag al enkele tientallen van dit soort locaties. Op deze plek was het vorig jaar ook al raak. Hij zou zo naar een aantal plekken kunnen rijden waar ook planten staan. Van Dooren heeft het idee dat het buiten kweken voor criminelen aantrekkelijker wordt door de strengere aanpak en het sluiten van henneppanden door veel burgemeesters. De politie houdt hier geen cijfers van bij en kan de indruk niet hard maken.

Volledig scherm Wiet tussen het groen in Bergeijk. © Bert Jansen

Geen sporen

Buiten is de aanpak is veel simpeler dan kweken op een zolderkamer of in een loods. ,,Je zet het er neer en laat het groeien", vat de wijkagent de methode samen. Geen gevaarlijke constructies om elektriciteit te stelen, geen kans op lekkages door de watervoorziening, geen dure warmtelampen, geen tussentijds onderhoud. Alleen het veldje, regen en zon. Oké, de opbrengst is minder groot dan van de planten uit de gecontroleerde omstandigheden in huis en in plaats van een week of tien, moet het in de vrije natuur weken langer groeien, schat hij. Maar daar tegenover staat een nóg kleinere kans om te worden gepakt. ,,Er zijn bijna geen sporen." Vond hij van 'zijn' buitenkwekerijen ooit een dader? ,,Nee." In dit geval vermoedt Van Dooren dat de kweker tussentijds wél een keer is komen kijken. Hoe hij dat weet? Een vreemd persoon die zich op een straatje richting visvijver begeeft, valt op in een dorp.

Brandrisico door gevaarlijke elektriciteitsconstructies is er buiten niet. Maar dat wil niet zeggen dat er geen schade is. Door kavelruil kon Staatsbosbeheer er natuur ontwikkelen. De grond was te nat voor boeren. Een jaar of vijf geleden plantte Bergeijkse basisschooljeugd tijdens de jaarlijkse Boomfeestdag in het natuurgebiedje onder meer elzenbomen. Maar de hennepkwekers vernielden de natuur flink. Staatsbosbeheer overweegt nu het bosje een meer open aanzicht te geven zodat het minder uitnodigt tot criminele praktijken.