Strafproces tegen Klaas Otto onverwachts uitgesteld

BREDA/ROTTERDAM - Een forse tegenvaller voor het Openbaar Ministerie in het megastrafproces rond Klaas Otto. De vier inhoudelijke rechtszaken tegen de oprichter van No Surrender gaan volgende week niet door.

De rechtbank heeft de lang verwachte behandeling mede geannuleerd omdat het OM op het nippertje, vorige week donderdag, alsnog opnames van ruim 1.300 afgeluisterde telefoongesprekken heeft overhandigd aan de verdediging.

,,Er zitten explosieve tapes bij. De rechtbank begrijpt dat het volstrekt onmogelijk is dat mijn cliënt en ik al die gesprekken nog kunnen afluisteren voor volgende week woensdag. Er zijn tapgesprekken bij van meer dan een half uur'', zegt advocaat Louis de Leon.

Extra complicerende factor is volgens de raadsman dat Otto sinds vorig week dinsdag gedetineerd is het strengste huis van bewaring van Nederland, dat in Vught. ,,Daar zit hij volkomen solitair. Hij heeft geen computer en ik moet hem achter glas spreken.''

Het OM wil vaart maken met de strafzaak. Het betichtte de verdediging er herhaaldelijk van het proces te traineren. Volgens De Leon heeft justitie de vertraging dit keer echter aan zichzelf te danken. Hij zegt vanaf december vorig jaar herhaaldelijk te hebben gevraagd om de bewuste tapgesprekken. ,,Die heb ik nodig om goede vragen te kunnen stellen. Steeds werd dat verzoek niet toegewezen en hield het OM vol dat alle tapes al waren verstrekt. Dat blijkt dus niet het geval te zijn.''

Afgeluisterd

Volgens de raadsman blijken de belastende telefoongesprekken te zijn afgeluisterd in het ene strafonderzoek tegen zijn cliënt maar zijn 'weggeschreven' in het andere, terwijl de opnames ontbraken op de door het OM verstrekte tapes. ,,Het gaat om cruciale gesprekken die aantonen dat het OM een crimineel op pad heeft gestuurd om een andere crimineel onder druk te zetten en tegen mijn cliënt te laten verklaren.''

Intussen zit Otto zeer tegen zijn zin in Vught opgesloten. ,,Niet in de bekende extra beveiligde inrichting EBI maar in een zo mogelijk nog strengere afdeling er pal naast. Hij moet nu zelfs alleen luchten'', aldus De Leon. De overplaatsing naar de gevangenis voor Beheers Problematische Gedetineerden volgde op de aanhouding vorige week van een verdachte uit Sliedrecht. Volgens de politie had Otto deze man vanuit zijn cel in Middelburg opdracht gegeven om zaaksofficier Greetje Bos te liquideren. De verdachte is inmiddels vrijgelaten.

Liquidatiepoging

De Leon zegt dat Otto de liquidatiepoging ontkent. Volgens hem stelt het OM al maanden alles in het werk om de man uit Bergen op Zoom overgeplaatst te krijgen naar het strenge regime in Vught, waar communicatie met de buitenwereld is uitgesloten. De raadsman gaat de rechtbank vragen om zijn cliënt terug te plaatsen naar een losser regime: ,,In Middelburg was de directeur heel tevreden over hem.''