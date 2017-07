Student uit Eindhoven raakt mogelijk oog kwijt na incident met bierglas

ZLTO naar de rechter om Brabants veebeleid

8 juli DEN BOSCH - Boerenorganisatie ZLTO stapt naar de rechter vanwege de vergaande eisen die Noord-Brabant heeft vastgelegd voor veeboeren in de provincie. ,,We maken sowieso een gang naar de rechter. Ik ben heel benieuwd of dit beleid overeind blijft", laat boerenvoorman Hans Huijbers zaterdag weten in een verklaring naar aanleiding van een marathondebat vrijdag in Provinciale Staten.