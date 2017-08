Taakstraf voor vader die ex-vriendje van dochter naakt de straat op stuurde

De minderjarige dochter vertelde de man vorig jaar oktober dat een jongen naaktfoto's en video's van haar op zijn mobiele telefoon had staan Toen de jongen even later aanbelde, eiste de vader de telefoon op. Toen hij die niet kreeg, trok hij de knaap naar binnen.



Vrijheidsberoving, volgens het OM en de rechtbank. Om hem te laten voelen wat vernedering is, dwong hij de jongen zich uit te kleden. Hij pakte de kleren af en zei dat de ex moest opflikkeren. De vader was bang dat de jongen de naaktbeelden van zijn dochter zou verspreiden.