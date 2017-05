Eén derde inwoners West-Brabant ervaart 'ernstige' beperkingen door ge­zond­heids­pro­ble­men

15 mei ETTEN-LEUR - Eén derde van de inwoners van West-Brabant ervaart 'ernstige' beperkingen in activiteiten door gezondheidsproblemen. Dit blijkt uit regionale cijfers van de Gezondheidsmonitor van GGD West-Brabant. Ruim 18.000 inwoners van 19 jaar en ouder namen in West-Brabant in 2016 deel aan dit grootschalige onderzoek door een vragenlijst in te vullen.