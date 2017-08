Te weinig Brabant in Madurodam?

POLLDEN BOSCH - De Sint-Jan in Den Bosch, de Marsfabrieken in Veghel en het Textielmuseum in Tilburg. Stuk voor stuk iconen in Brabant, die te vinden zijn in Madurodam. Maar daar blijft het ook bij, tot verbazing van het Eindhovense CDA. Waar is onze provincie gebleven in de kleinste stad van Nederland?, is de vraag

Het markante station van Eindhoven moest plaatsmaken voor de nieuwbouw van Utrecht CS, het Evoluon werd in 2012 gesloopt en ook de kubuswoningen in Helmond gingen dat jaar door de shredder. De trotse Brabander komt bedrogen uit bij een bezoekje aan Madurodam, want uit de regio is er niets te zien. Iets dat het Eindhovense CDA-raadslid Christo Weijs aan het hart gaat. Hij roept het college in zijn stad op om een vuist te maken voor deze regio in de kleinste stad van Nederland.

De oplettende bezoeker van het park zal overigens wel het Philips Stadion herkennen in het park. Maar wel een verouderde en bovendien anonieme versie. Kleur bekennen wat betreft clubvoorkeur durven ze in Madurodam namelijk niet aan. Een andere lezing is dat Philips niet wilde betalen voor de renovatie van de kleine versie van het Philips Stadion. Om die reden zou ook het Evoluon gesneuveld zijn.

ASML, Philips, DAF

Volgens Weijs is heel Brabant maar karig vertegenwoordigd in het attractiepark. ,,De Marsfabrieken in Veghel, de Sint-Jan in Den Bosch en het Textielmuseum in Tilburg. Dan heb je het wel zo'n beetje gehad." Het strookt volgens het raadslid ook niet met de slogan 'Ontdek waar een klein land groot in is'. ,,Kijk naar de technologische prestaties van ASML, Philips en DAF of de sportieve prestaties van zwemmers die hun baantjes trekken in het Pieter van den Hoogenband zwembad. Prestaties die bij de inrichters van het park blijkbaar onbekend zijn. Die kijken vooral naar de regio Amsterdam en Rotterdam."

Weijs pleit bij het college dan ook voor een charmeoffensief om de regio weer kleur te geven in Madurodam. ,,Een mooi fabrieksgebouw van DAF of het architectonische kunststukje van ASML zou mooi zijn."

De miniatuurversie van het Eindhovense station moet overigens nog ergens op een zolder staan. De gemeente kreeg het in 2007 toen ze in Madurodam liever in Utrecht op de trein stapten. De gemeente schonk het in 2011 weer aan Prorail. Met de suggestie om het een plekje te geven in het echte station. Bij Prorail konden ze donderdag niet vertellen of het stationnetje nog in beeld is. Madurodam was donderdag niet bereikbaar voor commentaar.