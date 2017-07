Tegeltaks: goed idee of proefballon?

De gemeente Altena gaat pas op 1 januari 2019 van start. Nu al zorgen de drie fusiegemeenten (Aalburg, Woudrichem en Werkendam) voor ophef. Voor de toekomst stelt de gemeente in het vooruitzicht dat elke tuinbezitter die kiest voor tegels in plaats van planten dat in zijn portemonnee gaat voelen.

Goed idee?

Of de rioolheffing verhogen om groene tuinen af te dwingen, een goed idee is? Jeurink twijfelt. ,,Lastig om daar een uitspraak over te doen. Afdwingen lijkt me niet meteen de beste manier." Zelf is Leurink als campagneleider al twee jaar druk met burgers bewust te maken van de ellende van wateroverlast. Die actie 'Ho Ho Hoosbui' is gestart nadat juist de regio Altena in de zomer van 2015 een enorme stortbui over zich heen kreeg. ,,Door de klimaatverandering zullen die extreme zomerse buien alleen maar toenemen. Waterschappen en gemeenten hebben al veel maatregelen getroffen. Zoals extra bergbassins, duikers en verbreding van riolering."