Tegemoetkoming voor Q-koortsslachtoffers; 'te weinig, te laat'

Bert Brunninkhuis, voorzitter van Q-uestion - stichting voor mensen met Q-koorts, wijst er in een eerste reactie op dat de tegemoetkoming tien jaar na de uitbraak van de bacterie komt. ,,Dat is natuurlijk veel te laat." Het nieuws rijt opnieuw wonden open, terwijl het kabinet nog veel onduidelijkheid laat bestaan, zegt hij. Krijgen alleen mensen die nog ziek zijn een vergoeding? Krijgen ook nabestaanden van de minstens 74 overleden slachtoffers een bedrag? Dat valt allemaal niet te lezen in de brief, zegt Brunninkhuis. ,,Het zijn tien pagina's wol. Van wol kun je een trui brengen, maar het is nog geen oplossing voor mensen." Brunninkhuis plaatst het bedrag van 10 miljoen euro bovendien in perspectief: ,,Vandaag werd ook bekend dat boeren een bijdrage krijgen in hun regenverzekering. Daar wordt ook 10 miljoen euro voor uitgetrokken."