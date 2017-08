Tekort aan handjes: zorg smeekt ontslagen werknemers terug te keren

Het is een van de vele manieren die de werkgevers inzetten om het groeiend personeelstekort in de zorgsector op te lossen. Dat zegt Marc Veldhoven, oud-bestuurder van het Veldhovense ZuidZorg. Hij is nu bij de Brabantse werkgeversvereniging Transvorm 'aanjager' van het plan Zonder Zorg 2020, gericht op de aanpak van het personeelstekort.

Alleen al in de provincie Noord-Brabant staan 1.100 vacatures open en dat aantal zal zonder maatregelen de komende jaren sterk toenemen. Landelijk verwacht het UWV dat het aantal vacatures in heel Nederland dit jaar uitkomt op 105.000, 10.000 meer dan in 2016. Omdat de instellingen over de namen en adressen van de ontslagen werknemers beschikken gaan zij hen aanschrijven.

Vijver

Quote Deze actie komt niet onverwacht, we hebben het zien aankomen. Werkgevers hengelen allemaal in dezelfde vijver Karim Skalli van vakbond Avbakabo FNV ,,Deze actie komt niet onverwacht, we hebben het zien aankomen. Werkgevers hengelen allemaal in dezelfde vijver'', zegt Karim Skalli van vakbond Avbakabo FNV. Landelijk verloren de laatste jaren bijna zeventigduizend mensen hun baan, vooral in de thuiszorg en de hulp aan ouderen en gehandicapten.



Collega-vakbondsman Wim van der Hoorn noemt de actie van de Brabantse werkgevers 'alleen maar goed'. Hij noemt het wel 'tegenstrijdig' dat er nog altijd zorginstellingen zijn die willen snijden in het aantal verzorgenden in de lagere functieschalen. Dat is onder meer het geval bij de Helmondse instelling Savant, die af wil van 108 lagere functies.



Vluchtelingen

De zorgwerkgevers in Noord-Brabant zetten alles op alles om het personeelstekort op te lossen. Zij gaan ook vluchtelingen en mensen met een fysieke of geestelijke beperking actief benaderen. Dat gebeurt via Vluchtelingenwerk, uitkeringsinstantie UWV en gemeenten.

Doel is dat nog dit jaar tweehonderd vluchtelingen in de zorg werken, mensen die in hun eigen land een medische opleiding hebben gevolgd. Voor mensen met een beperking willen de werkgevers banen op individuele maat scheppen om zo werknemers met hogere functies te ontlasten.