Teller nieuwe nagellakactie Tijn al op 238.000 euro

Amper uit de startblokken heeft de actie 'LAK. door Tijn' al 238.000 euro opgebracht. Het doel van Stichting Semmy is om met de actie rond Tijn Kolsteren (6) uit Hapert een miljoen euro in te zamelen. Met het geld wil de stichting een speciale robot naar Nederland halen die kinderen met hersenstamkanker een betere behandeling biedt.

Als de crowdfunding-actie een miljoen euro oplevert, kan de robot worden aangeschaft. Het probleem bij hersenstamkanker is dat de tumor in de hersenstam zit. Op die plek is opereren niet mogelijk en komen medicijnen slecht aan. De robot brengt de medicijnen met dunne rietjes in de tumor.