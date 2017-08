Thomas (13) wil niet langer kruipend naar de auto

Corrine de Visser uit Goes is via Dream or Donate een crowdfundactie voor een rolstoelbus begonnen. Op dit moment moet haar zoon Thomas (13) nog regelmatig kruipend naar de auto.

Op handen en voeten kruipt de meervoudig gehandicapte Thomas de Visser (13) over tuinstoelkussens naar de Mini die voor de deur staat. Zijn moeder Corrine legt de kussens iedere keer weer voor hem neer zodat hij niet over de tegels hoeft te kruipen. Het doet haar pijn in haar hart om haar zoon zo te zien. Ze toont het eelt op de knokkels van Thomas en vertelt dat ze regelmatig het pus uit de knieën van haar zoon moet halen, omdat die beschadigd raken door het kruipen.

De actie om haar zoon op deze manier in de auto te krijgen is een noodoplossing. Eentje die niet lang meer gaat werken. ,,Straks komt de winter er weer aan, zo kan het toch niet langer", klinkt de noodkreet van moeder Corrine. Via Dream or Donate is ze daarom een crowdfundactie voor een rolstoelauto begonnen.

Volledig scherm De gehandicapte Thomas (13) moet naar de auto kruipen, omdat tillen niet meer gaat. © Marcelle Davidse

Rolstoel

Vanwege ernstige rug- en polsklachten kan ze Thomas niet meer zelf naar de auto tillen. Als haar partner Marco thuis is, tilt hij de jongen naar de auto. Aangezien de groeiende puber op dit moment 45 kilo weegt, wordt dat ook voor hem steeds zwaarder. ,,Al dat gezeul en getrek aan Thomas is niet langer haalbaar. Een rolstoelauto zou een oplossing vormen; we kunnen hem dan gewoon met de rolstoel de bus inrijden." Met de rolstoel naar de Mini rijden is geen oplossing, omdat Thomas dan eerst in en uit de rolstoel moet worden getild. ,,Vanuit de rolstoel kan hij niet de draai maken die nodig is om in de auto te komen. Hij komt dan met zijn volle gewicht op zijn voeten. Wat hem te veel pijn doet. Kruipen, hoe erg het er ook uitziet, vormt daarom op dit moment de beste oplossing."

Quote Kruipen, hoe erg het er ook uitziet, vormt daarom op dit moment de beste oplossing Corrine de Visser De gemeente Goes wil wel helpen met de aanpassingen bij een nieuwe bus of auto, maar niet bij een tweedehands of oudere auto, zegt Corrine. ,,Met de aanschaf van de rolstoelauto zelf helpen ze niet. Wel kregen we een lijstje met fondsen die we kunnen benaderen. Ik vind alleen niet dat we het financieel zo slecht hebben dat ik die fondsen ga aanschrijven. Tegelijkertijd is het ook weer niet zo dat ik een rolstoelbus uit mijn mouw kan schudden."

Mini verkopen

De tranen springen in haar ogen als ze vertelt dat ze daarom de Mini te koop heeft gezet. ,,Stom hè, dat je zo emotioneel kan worden om een auto", zegt ze terwijl ze haar tranen wegveegt. Voor haar vormt de Mini niet alleen een vervoermiddel, maar ook een uitlaatklep waar ze tot rust komt. Met nog twee andere kinderen die om speciale zorg vragen - Lucas (12) die naast PDD-NOS en ADHD de sociale ontwikkeling heeft van een driejarige en Mika (5) die hypermobiel is en een algehele ontwikkelingsachterstand heeft - heeft ze vrijwel geen tijd voor zichzelf over.

Bijna veertien jaar geleden beviel Corrine, op de dag van de condoleance van haar schoonvader, met 28 weken van een jongenstweeling: Robin en Thomas. Helaas overleed Robin drie dagen na de bevalling aan een hersenbloeding. Op de dag dat zijn broertje werd begraven kreeg Thomas ook een hersenbloeding. Hij overleefde het, maar is sindsdien meervoudig gehandicapt.

