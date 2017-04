Toeristen moeten langer in Brabant blijven: fonds van start

KAATSHEUVEL - Om toeristen langer in Brabant te houden, is vanaf nu een geldpot geopend. Uit dat fonds kunnen ondernemers met goede ideeën een gunstige lening krijgen.

Brabant verwelkomt dagelijks een behoorlijke zwik toeristen, maar manco is dat velen dezelfde avond nog naar huis gaan. Dat moet veranderen, vindt onder meer de provincie. ,,Op dit moment gaat er in de Brabantse vrijetijdseconomie zo'n 5,3 miljard euro om. 100.000 mensen werken in deze sector. Dat is negen procent van de werkgelegenheid", somt gedeputeerde Bert Pauli op. Hij denkt dat een groei met 30.000 banen mogelijk is.

De provincie betaalt daarom mee aan een fonds voor ondernemers die plannen hebben om toeristen te trekken. De provincie draagt 500.000 euro per jaar bij, maar ook de verschillende regio's in Brabant trekken de portemonnee. Daarnaast betalen de Beekse Bergen en de Efteling mee. Zij hebben eerder van de provincie forse leningen gekregen voor de uitbreiding van hun overnachtingsaccommodaties. Via een rente-opslag op die leningen dragen de twee parken nu bij aan het fonds.