Topman Philips slaat alarm om dreigende studentenstops TU/e

AMSTERDAM/EINDHOVEN - Op de Technische Universiteit Eindhoven dreigen het komend jaar extra studentenstops. De TU/e kan de toestroom van studenten nauwelijks opvangen. Een stop op opleiden van nieuw talent is vooral een groot probleem voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) in deze regio, constateerde Philips-topman Frans van Houten donderdag.

"We kunnen door onze wereldwijd bekende merknaam nog buitenlanders aantrekken maar het mkb is op de lokale talentenmarkt aangewezen", zei Philips-baas Van Houten na afloop van de aandeelhoudersvergadering tegen het ED. De problemen spelen bij alle vier de technische universiteiten, maar vooral in Eindhoven.

Elektrotechniek

De TU/e werkt door de high tech in de regio als een magneet op nieuwe studenten. Onder meer voor de opleiding elektrotechniek zou een studentenstop dreigen, zei Victor van der Chijs donderdag bij radiozender BNR. "Maar het zouden zomaar nog een paar meer opleidingen kunnen zijn", zei Van der Chijs, voorzitter van het samenwerkingsverband van de vier technische universiteiten in Delft, Eindhoven, Enschede en Wageningen. Juist in deze regio, waar bedrijven hard op zoek zijn naar specifiek talent, zou het 'dichtzetten' van de studie elektrotechniek hard aankomen. Vorig jaar werd al duidelijk dat TU/e in 2018 numerus fixus zou instellen bij industrial design, biomedische technologie, technische bedrijfskunde en technische informatica.

Talent uit het buitenland

De overheid heeft jaren geleden samen met universiteiten afgesproken dat niet twee op de tien maar vier op de tien studenten voor een technische opleiding zou moeten kiezen. Dat zijn er nu drieënhalf. "Nu is er eindelijk enthousiasme bij kinderen om technische studies te doen en nu kunnen we niet voldoende capaciteit bieden", aldus Frans van Houten. Nederlandse bedrijven hebben volgens hem moeite om technisch talent te vinden waardoor bedrijven als Philips en ASML voor mechanische, elektrotechnische en ict-ingenieurs in het buitenland werven.

De universiteiten vragen van de overheid jaarlijks 450 miljoen euro extra.