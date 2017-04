Trein ontspoort na aanrijding bij Wouw: geen treinen maar bussen tussen Roosendaal en Bergen op Zoom

Daarbij is de voorste wagon aan de onderzijde zwaar beschadigd. Deze wagon is door de klap ontspoord.



De conducteur van de trein is bij de aanrijding lichtgewond geraakt. Hij heeft een buil op zijn hoofd. De chauffeur van de vrachtwagen is ongedeerd.



In de trein zitten nog mensen, maar dat aantal is beperkt vanwege het vroege uur van de aanrijding in combinatie met de vakantie. In de voorste wagon zit niemand meer.



De aanrijding is gebeurd ter hoogte van de Plantagebaan in Wouw. De trein reed richting Roosendaal en kwam daar in botsing met de dieplader. Die staat nog half op het spoor en kwam vermoedelijk vanuit de richting van de A58.



Onbekend is nog hoe lang de vertraging gaat duren, maar vermoedelijk nog uren. De trein zal getakeld moeten worden.