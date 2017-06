Treitertieners uit Bredaas zwembad geweerd

BREDA - Gebalde vuisten, een meisje die bij haar keel zou zijn gegrepen en een dreigende sfeer. De hoge temperaturen van de afgelopen weken zorgden voor incidenten bij zwembad Wolfslaar in Breda. ‘Ook wij zijn er van geschrokken. De daders zijn er definitief uitgezet. We doen er alles aan.’

Tropische temperaturen. Een goede reden voor veel Bredanaars om neer te strijken bij Zwembad Wolfslaar, voor de nodige verkoeling. Maar de afgelopen tijd waren er een aantal incidenten: geweld en ruzies langs het bad verpestten de sfeer.

Onprettig

Locatiemanager Pim de Jager van het zwembad: ,,Vorige week met het warme weer waren hier drieduizend man op een kleine plek. Na een aantal dagen van warmte blijkt dat vaak een voedingsbodem voor mensen om zich niet aan de sociale normen te houden. Vaak begint het met iets kleins”, vertelt hij. De Jager noemt het een opstapeling van gebeurtenissen: ,,Er hing een onprettige sfeer. Naast ruzies ook vuurwerk in de kleedkamers. Het was wel even spannend.”

Bij deze krant kwamen meerdere berichten van mensen binnen die de uitspattingen hadden meegemaakt. ,,Stuitend dat dit soort dingen gebeuren", schrijft een van hen in een groepsapp.

Ook de politie kreeg deze signalen binnen. ,,Vijf meldingen in de afgelopen maand”, vertelt Rob Luijten, perswoordvoerder van de politie. ,,Drie daarvan in de afgelopen week. Ik zie overlast, maar ook aangifte van mishandeling. De zaak is ook onder de aandacht gebracht van de wijkagent. De overlast wordt vooral veroorzaakt door minderjarigen”, stelt Luijten.

Uitgezet

Het zwembad heeft maatregelen genomen. ,,De groepen die de overlast veroorzaken herkennen we en het gaat vaak om dezelfde jongeren, waar een aantal raddraaiers tussen zitten”, vertelt De Jager.

,,Hen hebben we er vorige week definitief uit gezet. Van hen was duidelijk dat ze niet komen zwemmen, maar komen vechten. Hun ouders hebben ook een brief gekregen, alsmede de politie. Ze zitten nu bij ons in het dossier. Met de politie onderhouden we nauw contact over de situatie. Als de volgende persoon zich met dit gedrag aandient, dan gaat die er ook uit. De uitzettingen hebben geholpen: de sfeer is inmiddels weer een stuk beter.”

Wel blijft De Jager de situatie controleren. ,,Er zijn dingen gebeurd die we met z’n allen niet willen. We hebben de Zwembroers en toezichthouders, die we voor de broeierige dagen extra gaan inzetten.”