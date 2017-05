Twaalf scholieren uit Eersel aangerand in Belgisch museum

MECHELEN/EERSEL - Twaalf meisjes van het Rythovius college in Eersel hebben aangifte gedaan van groepsaanranding in het Technopolismuseum in Mechelen. Vier jongens van msgo Den Brandt in het Belgische Boom zouden de meisjes meerdere malen hebben betast.

Tijdens een schoolreisje aan het museum in Mechelen hebben vier jongens rond de middag een groep leerlingen van het Rythovius Collegede geïntimideerd en betast. De daders zijn de meisjes gevolgd in de damestoiletten en hebben ze daar meerdere malen betast op borsten en billen. Ook in enkele tentoonstellingsruimten ging het mis.

Schoolreisje

De school in Eersel was op dinsdag met vier bussen in Eersel voor een schoolreisjes. Uiteindelijk bleef een bus in Mechelen om aangifte te doen.

De slachtoffers zijn net als de daders verhoord in het museum door de politie. ,,We betreuren dit verschrikkelijke voorval zeer", aldus een woordvoerder van het museum. ,,De vier daders van Den Brandt mochten na afloop samen met de procureur terugkeren naar school. De politie heeft de zaak verder in onderzoek."

Politie

Chrit Nelissen, waarnemend rector van het Rythovius College, bevestigt het voorval. ,,Onze begeleiders kregen signalen die ze dusdanig ernstig vonden dat ze samen met medewerkers van het museum de politie hebben ingelicht. Ik ben erg blij met de adequate handelswijze van onze medewerkers."

,,Onze aandacht gaat vooral uit naar het goed opvangen van de slachtoffers en het inlichten van ouders en scholieren."

Sanctie