Twee jaar celstraf voor mensensmokkelaar uit Syrië

DEN BOSCH - De Syrische Eindhovenaar Ahmad al A. zal ongetwijfeld familieleden vanuit zijn verscheurde thuisland naar het veilige westen hebben geholpen. Maar dat deed hij zeker niet gratis. En gezien de ruim honderd telefoons die hij had, deed hij het veel meer. Hij is een mensensmokkelaar, en verdient twee jaar cel, stelde het Openbaar Ministerie dinsdagmiddag.

Officier Patrick van Hees was de eerste om te erkennen dat de vangst van Ahmad (53) puur geluk was. Politie hield hem januari 2015 aan omdat hij in een wrakkig onverzekerd bestelbusje door Eindhoven reed. Terwijl hij zijn papieren zocht, zagen agenten ruim honderd gsm’s in een tas, een andere met meer dan driehonderd prepaid SIM-kaarten en rolletjes bankbiljetten van honderd euro. Bij hem thuis lagen vijf vervalste paspoorten.

Een daarvan, een Belgisch, was van hemzelf. Gemaakt omdat hij bang was uitgezet te worden, zei hij. Anderen, zogenaamd uit Bulgarije en Italië, waren van een neef en een nichtje en andere kennissen. Hun originele documenten stonden echter als foto in zijn telefoon, met nog eens tweehonderd anderen.

Van Hees had dikke ordners met verhoren van alle betrokkenen. Voor toehoorders was geen touw vast te knopen aan de verhalen. Elke verklaring werd later gewijzigd of ingetrokken en als iemand iets zei, draaiden alle versies weer een kwartslag.

Messias

De valse paspoorten waren gemaakt omdat de echte exemplaren waren gestolen bij een inbraak, of een straatroof, of afgepakt door autoriteiten, of vernietigd omdat ze bang waren voor ontdekking, of in bewaring gegeven tegen verlies, of inbeslagname en zo ging het maar door. Ook de reizen van de vele overgekomen familieleden en kennissen wisselden met de dag.