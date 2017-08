Tweede hersentumor, maar show gaat door bij Brabantse gitarist (23): 'Muziek sleept mij erdoorheen'

Strik oogt nuchter als hij praat over zijn ziekte. Pas 19 was hij, toen eind 2013 de eerste hersentumor werd ontdekt. Hij was alleen thuis, kreeg een epileptische aanval, viel en belde zijn ouders. ,,Ik had m'n wenkbrauwen en kin open gehaald. Door een MRI-scan op het ziekenhuis werd de tumor ontdekt. Grote zorgen heb ik me niet gemaakt. Voor mij was het al vrij gauw heel normaal geworden. Mijn ouders waren veel bezorgder.’’



Hij wist dat de tumor ooit terug zou komen. In mei vorig jaar kreeg Strik opnieuw slecht nieuws. ,,Omdat er ook cellen gevonden waren die een graad erger waren dan bij de vorige tumor, moest ik ook bestralingen en een chemokuur ondergaan. Dat heb ik maar snel geaccepteerd. Ik ben realistisch, besefte dat het geen zin had om boos of verdrietig te zijn en ging zoveel mogelijk door met leven.’’