Vakantievierder (19) vermist op Mallorca, Brabantse vriendengroep zonder hem terug naar Nederland

Imago van billenwassers zit zorgsector dwars

6:11 BREDA - Bijna was het leger ingeschakeld. Zó hoog is de nood aan zorgpersoneel in de zomermaanden. De sector kondigde 'code rood' af, maar West-Brabant doet het voorlopig zonder soldaten. Hoe dan wel? Wij keken mee bij Thebe, een grote zorgaanbieder in deze regio. ,,Families zien die drukte niet altijd. Die denken dat we maar op een kantoortje zitten.''