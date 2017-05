Valkenswaards bloemencorso laat Efteling-sprookjes herleven

Volgens Gustaaf Geldens van de themacommissie kan er echter nog veel veranderen. ,,Papier is geduldig. De grote lijnen liggen vast. Tijdens de bouw van de wagen zullen er zeker nog aanpassingen gedaan worden. Technisch en ook qua kleur. We weten immers pas op het laatste moment of we voldoende bloemen hebben en beschikken over de juiste kleuren. Daarin is het weer mede bepalend."