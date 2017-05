Van vorst naar twintig graden, maar geen zon en kans op stevige buien

DEN BOSCH - In de nacht van maandag op dinsdag heeft het op diverse plaatsen gevroren. Het koudst was het in Deelen met -1,7 graden. Aan de grond vroor het op veel meer plaatsen. De laagste temperatuur werd gemeten in Twente waar het -6,3 graden werd.

Komende nacht daalt de temperatuur in de zuidelijke helft van het land opnieuw tot rond het vriespunt, maar later in de week wordt het zowel ’s nachts als overdag flink warmer. Donderdagmiddag verwacht Weerplaza in het zuidoosten en oosten een maximum van ruim 20 graden. Het warmere weer gaat overigens wel gepaard met een toenemende kans op buien.

Niet ongewoon

Vorst in mei is niet ongewoon. Vrijwel elk jaar zijn er één of meerdere nachten met lichte vorst. Het record voor 9 mei is in handen van meetstation De Bilt. In 1938 werd het daar toen -2,7 graden. Aan de grond vriest het nog vaker. De metingen worden pas sinds 1970 gedaan en de koudste 9 mei sinds dat jaar staat op naam van 1982 en 1984.

In 1984 daalde het kwik op vliegveld Groningen naar -4,3 graden, in 1982 werd dezelfde waarde bereikt op vliegveld Twenthe. Over de gehele maand bezien, staat het record op -4,5 graden, en pal aan de grond werd het op 5 mei 2011 zelfs -8,0 graden.

De koude nachten zijn mogelijk doordat er maandag met een noordelijke wind polaire lucht het land is binnengestroomd. Michiel Severin, meteoroloog van Weerplaza: “Ook dinsdag en woensdag bevinden we ons nog in deze luchtsoort en dus zullen de komende twee nachten nog behoorlijk koud zijn. Donderdag verovert subtropische lucht ons land en dan gaat de temperatuur snel omhoog.” Weerplaza verwacht donderdag al maxima van 16 tot 20 graden.

Warmer, maar niet zonnig

De subtropische lucht blijft voorlopig in Nederland aanwezig. Nachtvorst behoort vanaf de nacht naar vrijdag daarmee tot de verleden tijd, ‘keurig’ zoals dat tijdens de IJsheiligen hoort. De IJsheiligen markeren vaak het moment waarop vorstgevoelige planten veilig in de tuin gezet kunnen worden. Het warmere weer gaat echter niet samen met droog weer en veel zon.

Donderdag neemt later op de dag de buiigheid vanuit het zuiden al toe en ook vrijdag, zaterdag en zondag worden er buien verwacht. Severin: “Vrijdag kan, ondanks de zachte temperatuur, zelfs zeer wisselvallig verlopen met amper zonneschijn. Ook zaterdag worden door enkele weermodellen stevige buien berekend. Op beide dagen moeten we ook rekening houden met de kans op onweer.”

Zonnige perioden