VDL Groep: 5 miljard omzet gaat dit jaar lukken

EINDHOVEN - VDL Groep is aardig op weg naar een jaaromzet van 5 miljard euro. Dat zegt topman Willem van der Leegte in een toelichting op de halfjaarcijfers van het bedrijf.

De groep van zo'n 93 bedrijven maakte in de eerste zes maanden van 2017 een omzet van 2,4 miljard euro. Dat is de helft meer dan het eerste halfjaar van 2016, toen de omzet 1,6 miljard euro was. Voor het lopende halfjaar verwacht het bedrijf dat de groei doorzet, zodat de totale omzet op circa 5 miljard euro uitkomt. Het aantal werknemers is ook flink gestegen naar 15.581 van 11.827 halverwege vorig jaar.

„Het gaat eigenlijk over de hele breedte goed”, zo licht Willem van der Leegte toe. „Uiteraard groeit onze autofabriek Nedcar zoals gepland. Maar ook de divisies Toeleveringen, Bussen en Eindproducten draaien heel goed. De orderportefeuille stabiliseert zich ronde de 800 miljoen euro, zonder de VDL Nedcar. De winst steeg bovendien met 20 procent naar 75 miljoen euro tegen 62 miljoen een jaar eerder. Het totaal maakt dat we redelijk tevreden kunnen zijn.”

Volledig scherm Autofabriek VDL Nedcar in Born. © ANP

VDL Nedcar in Born zorgde voor het grootste deel van de omzet, namelijk 1,34 miljard euro. Dat is meer dan het dubbele van de 637 miljoen een jaar eerder. Dat komt vooral door de productie van de Mini Countryman in opdracht van BMW. De divisie maakt volgens Van der Leegte winst, maar de winstgevendheid staat wel onder druk vanwege het organiseren van de groei. De fabriek verdubbelde in die periode het aantal medewerkers.

Stijgingen

Toeleveringen had veel extra bestellingen van onder meer de halfgeleider industrie. De omzet steeg naar 564 miljoen euro van 451 miljoen euro. De orderportefeuille steeg naar 355 miljoen euro van 307 miljoen en het bedrijf voorziet een nog grotere groei in het lopende halfjaar.

De divisie Bussen steeg ook in omzet naar 245 miljoen euro van 218 miljoen een jaar eerder. De orderportefeuille zakte naar 208 miljoen euro van 229 miljoen, wegens het afleveren van een groot aantal bussen. Het halfjaar is met licht verlies afgesloten wegens investeringen in ontwikkelingen van onder meer elektrische bussen.