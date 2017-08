Veel Oost-Europeanen Fort Oranje ‘zoek’ na sluiting camping

RIJSBERGEN - De Oost-Europese bewoners van camping Fort Oranje in Rijsbergen vormen voor de autoriteiten een haast ongrijpbare groep. Velen lijken met de noorderzon vertrokken, maar waarheen is onduidelijk. “Het is de verantwoordelijkheid van de mensen zelf”, zegt Louise Schneider van de Veiligheidsregio en de gemeente Zundert.

Volgens Schneider is het aannemelijk dat een significant deel naar huis is gegaan nu ook het werk in de land- en tuinbouw erop zit. Op Fort Oranje verbleven veel Roemenen, Bulgaren en in mindere mate Polen. In totaal gaat het om 80 procent van de campingpopulatie. “We praten nog steeds met individuele werkgevers om hierover tot oplossingen te komen. Ik weet in ieder geval dat een deel van de arbeidsmigranten sowieso naar huis wilde terugkeren.”

Hekwerk

Sinds de aankondiging op 23 juni van de gemeente Zundert om Fort Oranje te sluiten is het aantal bewoners gestegen van ruim zeshonderd naar ruim duizend. Veel nieuwe bewoners komen het terrein op door gaten in het hekwerk te knippen. In een brief aan de 26 gemeenten van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant staat dat er elke dag gaten gedicht moeten worden. Desondanks zou het aantal bewoners nu weer dalen, omdat inmiddels veel caravans en chalets zijn verwijderd. Het om 120 van de 200 leegstaande vervallen caravans en de veertig caravans die afgelopen week met een hoogwerker van veld F zijn gehaald.

Met de perceel- en/of caravaneigenaren gaat de gemeente praten over een alternatieve woonlocatie. Gezinnen met een zorgbehoefte krijgen extra begeleiding. Kinderen die in Rijsbergen of Zundert naar de lagere school gaan, worden met hun ouder(s) geherhuisvest in één van deze dorpen. Schneider kan hierover nog weinig kwijt.

Pasjessysteem

Om onduidelijkheid over de status van de bewoners tegen te gaan, heeft de gemeente onlangs een pasjessysteem ingevoerd. Volgens Schneider blijkt eigenaar Cees Engel van Fort Oranje een incomplete administratie te hebben achtergelaten wat het beoordelen van de status van de bewoners bemoeilijkt.