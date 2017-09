Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost: Ook bij ons komt verdrinking jongen (14) keihard aan

EINDHOVEN - Het klinkt zo logisch. Als de Eindhovense brandweer een eigen duikteam had gehad, dan had de brandweer de 14-jarige jongen die dinsdag verdronk in het Henri Dunantpark kunnen redden. Maar zo simpel ligt het niet, zegt Arie van Houwelingen van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

De impact van het noodlottig zwemongeval, dinsdag in het Henri Dunantpark in Eindhoven, is groot. Niet alleen bij de familie, vrienden en schoolgenoten van het 14-jarige slachtoffer, ook bij de hulpverleners die tevergeefs geprobeerd hebben de jongen te redden.

'Klote'

,,Onze mensen daar ter plekke hebben er werkelijk alles aan gedaan die jongen te redden", zegt Arie van Houwelingen, sectorhoofd incidentbestrijding van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. ,,Dan is het simpel gesteld gewoon klote als dat niet lukt. De impact is zelfs groter dan alleen voor de mensen die daar aan het werk waren. Al onze brandweerlieden voelen dan een paar dagen dezelfde knoop in hun buik. Het is ons werk mensen te redden, bij branden, bij ongelukken. Dan is het enorm vervelend, frustrerend zelfs, als dat uiteindelijk niet lukt. "

Toch gaat de brandweer professioneel om met dit soort incidenten, hoe triest ze ook zijn. ,,We realiseren ons in zijn algemeenheid maar al te goed dat het niet in alle gevallen mogelijk is een mensenleven te redden. Maar we proberen daar natuurlijk wel alles voor te doen. En dus kijken we ook steeds hoe we ons werk verder kunnen verbeteren."

Procedures, protocollen, werkwijzen en werkafspraken liggen derhalve voortdurend onder de loep. ,,En ze worden indien nodig bijgesteld en aangepast. Management, leidinggevenden en de mensen in het veld zijn daar continue met elkaar over in gesprek."

Quote Onze mensen daar ter plekke hebben er werkelijk alles aan gedaan die jongen te redden. Arie van Houwelingen van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Ook aan de hand van zo'n triest incident als dat van dinsdag wordt dan ook bekeken of er iets anders moet, en hoe dat dan vorm moet krijgen. ,,Sinds 2014 werken we niet meer met een eigen duikteam, maar met een oppervlaktereddingsteam", legt Van Houwelingen uit. ,,Dat team wordt opgeroepen als de mensen van de tankspuitauto die als eerste ter plekke zijn niet voldoende hulp kunnen bieden. Als het reddingsteam niet voldoende geëquipeerd is, wordt het duikteam opgeroepen."

GRenzen

De afgelopen tijd is intern al geconstateerd dat de oppervlaktereddingsteams in de praktijk tegen de grenzen van hun mogelijkheden aanlopen. ,,Ze kunnen niet onder water werken, en dat beperkt hen wel. Daarom zijn we nu aan het kijken of er mogelijkheden zijn hen daarin te versterken. Dat doen we overigens niet in Zuidoost-Brabant alleen. Ook bij andere korpsen lopen ze hier tegenaan, dus voeren we hier met de gehele Nederlandse brandweer overleg over. Over wat dit oplevert, kan ik evenwel nog niets zeggen."

In de Eindhovense en Helmondse politiek klinkt niettemin prompt de roep om de terugkeer van het duikteam. Dat werd in 2014 onder druk van bezuinigingen door de 21 gemeenteraden in Zuidoost-Brabant afgeschaft. In Eindhoven zijn er al raadsvragen over deze kwestie gesteld, in Helmonds zijn ze in de maak.

Wat heeft die bezuiniging de Veiligheidsregio eigenlijk opgeleverd? ,,Honderdduizend euro per jaar. Maar daar gaat het niet om, daar moeten we het niet over hebben. De waarde van een mensenleven is niet in geld uit te drukken. Waar we het wel over moeten hebben is de vraag hoe wij ons werk zo goed en zo effectief mogelijk kunnen doen. En over de vraag of er in de maatschappij wel voldoende aandacht is voor preventie van dit soort waterongelukken."