Verbazing om terugkeer Satudarah-lid bij Defensie: 'Het is echt geen lieverdje'

Zo wordt een nieuwe burgemeester gekozen: iedereen mag solliciteren, maar de eisen zijn hoog

16:39 Iedereen mag solliciteren, maar de ambtsketen past toch echt niet iedereen. Nu Peter Noordanus zijn functie gaat neerleggen, is er behalve in Den Bosch ook in Tilburg een vacature. Maar hoe werkt nou zoiets? Wat moet je doen om in aanmerking te komen voor zo'n post? Het maakt uit van welke partij je bent, waar je wilt wonen en zelfs - nog steeds - wat je geslacht is.