'Verdachte schietpartij A58 werd bedreigd door slachtoffer'

Politie houdt oogje in zeil bij Joyce uit Eersel, na bedreigingen over Nouri-post

15:05 EERSEL - De politie houdt de woning van de bedreigde Joyce Saleming (42) sinds maandag extra in de gaten. De vrouw doet geen aangifte van alle nare telefoontjes die ze afgelopen dagen ontving. Dat is de uitkomst van het gesprek dat de Eerselse maandagmorgen met de politie voerde. Van concrete dreiging is volgens de politie echter geen sprake.