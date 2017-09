Verdreven van Fort Oranje terwijl je je kinderen ophaalt in Syrië

Het is zo’n verhaal waarvan je denkt: hoe verzin je het? Toch overkwam het Ali Khalil, een 52-jarige Syriër die de burgeroorlog in eigen land ontvluchtte en in Nederland terechtkwam. Op camping Fort Oranje om precies te zijn. Althans tot voor kort. Want als Ali in juli terugkomt van een lange reis naar Syrië waar hij zijn kinderen heeft gehaald, heeft hij geen plotseling geen dak meer boven zijn hoofd. Weg stacaravan.

De caravan blijkt, terwijl Ali in Syrië is, op last van de gemeente Zundert te zijn verwijderd. Een van de vele die de gemeente, sinds ze het beheer van de camping eind juni overnam van eigenaar Cees Engel, al liet ontruimen op Fort Oranje.

Geen dak boven je hoofd

In een hotel in Roosendaal waar het Syrische gezin dankzij bemiddeling van de gemeente Bergen op Zoom sindsdien verblijft, schudt Ali die opmerkelijk goed Nederlands spreekt zijn hoofd. ,,Ik had de sleutel om de caravan open te doen al in mijn hand. En dan is die er opeens niet meer. Sta je daar met je kinderen, zonder dak boven je hoofd en niemand die wil helpen.''

Om het verhaal van Ali goed te kunnen begrijpen moeten we terug naar het jaar 1991. De Syriër is op vakantie in Hongarije en leert daar een Nederlandse vrouw kennen. De twee worden verliefd, Ali gaat mee naar Nederland en na korte tijd trouwt het stel. Ali vindt een baan bij een verffabriek in Etten-Leur.

Burgeroorlog

Maar het huwelijk strandt. Ali houdt er wel een Nederlands paspoort aan over. Woont nog een paar jaar hier en keert, als zijn moeder in 2000 overlijdt, terug naar zijn vaderland. Hij begint er een winkel en hertrouwd met een Syrische. Het stel krijgt drie kinderen.

Dan breekt de burgeroorlog in het land uit. De luchtmacht van president Assad bombardeert Homs, ook Ali’s huis wordt platgegooid. Het gezin vlucht naar Libanon. Omdat Ali een Nederlands paspoort heeft, wil de Nederlandse ambassade in Beiroet hem helpen. Hij en zijn kinderen mogen naar Nederland. Zijn vrouw niet, die vlucht naar Duitsland.

Relatief veilig

Na veel omzwervingen in ons land komt de Syriër met zijn kinderen op camping Vredenburg in Bergen op Zoom terecht. Zo vaak als mogelijk komt zijn vrouw vanuit Duitsland over, de kinderen gaan in de buurt naar school. Ali laat zich bij de gemeente Bergen op Zoom inschrijven.



Maar de rust is van korte duur. In 2015 wordt de Syrier ernstig ziek en opgenomen in het Bravis ziekenhuis. Omdat zijn vrouw niet permanent naar Nederland mag is er niemand om voor de kinderen te zorgen. Met pijn in het hart worden de kinderen naar familie gebracht in een deel van Syrië waar het nog relatief veilig is.

Mooie caravan

Met de gezondheid van Ali gaat het daarna weer beter, hij probeert zijn leven weer op te pakken. Maar de volgende tegenslag dient zich al weer aan. Camping Vredenburg sluit en Ali moet op zoek naar nieuwe huisvesting. Het wordt Fort Oranje. Trots: ,,Ik had weinig geld, maar het was echt een mooie caravan. Met meubels, slaapkamers voor de kinderen. Ik moest ze alleen nog ophalen.''

Begin juli reist Ali met een vriend naar Syrië. HIj weet het land binnen te komen en de kinderen naar Libanon te smokkelen. Eind juli zijn ze terug in Nederland, maar zijn caravan is er niet meer. Ali: ,,Ik wilde weten wat er was gebeurd. Urenlang heb ik bij de receptie met mijn kinderen gewacht totdat iemand kwam vertellen dat mijn caravan was weggesleept. Met alle spullen er nog in. Ongelooflijk toch.''

Handgeld

Ali vraagt de gemeente Bergen op Zoom, waar hij nog altijd staat ingeschreven, om hulp. En krijgt die daar wel. De gemeente regelt tijdelijk hotelonderdak en geeft het gezin wat handgeld. Hij straalt: ,,Alsjeblieft, wil je in jouw verhaal zetten dat ik die gemeente heel erg dankbaar ben? Dat zijn lieve mensen, niet de gemeente Zundert. Die nemen gewoon je caravan in af en sturen je weg.''