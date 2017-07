Verdubbeling aantal ‘bewoners’ Fort Oranje sinds sluiting camping

,,We merken dat het feit dat de gemeente het beheer van de camping heeft overgenomen een aanzuigende werking heeft op bepaalde groepen. Mensen weten de camping op te komen door gaten in het hekwerk te maken of er overheen te klimmen”, zegt Schneider.



Volgens Schneider is de kans groot dat er onder de verblijvenden onrust ontstaat door de brief. Er zitten veel gezinnen met kinderen bij. ,,Het is ons opgevallen dat kinderen uit sommige gezinnen verspreid worden over meerdere caravans.



Mensen met kinderen en een zorgvraag krijgen immers hulp bij het vinden van nieuwe huisvesting. We nemen nu maatregelen tegen dergelijke activiteiten. Zo worden de gaten in het hekwerk telkens weer gedicht.”