Verkoop stoeltjes uit het Philips Stadion loopt storm, ruim 150 voetbalfans voor de deur

Ernst van aanvaring stuw Grave te laat ingezien

13 juli GRAVE - De aanvaring van binnenvaartschip Maria Valentine tegen de stuw in Grave is te laat als crisis bestempeld. De melding is niet snel genoeg opgepakt en de betrokken hulpdiensten hebben te laat de ernst van de situatie ingezien. Bovendien is er niet goed samengewerkt tussen de betrokken drie veiligheidsregio's, drie waterschappen en Rijkswaterstaat.