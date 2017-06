VIDEO: Appartementen Gladiolusstraat Eindhoven verwoest door uitslaande brand, bewoners opgevangen in wijkcentrum

Opvang in wijkcentrum

Een nog onbekend aantal appartementen is volledig uitgebrand en een aantal naastgelegen appartementen heeft forse rook- en waterschade opgelopen. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt bij de brand, alle bewoners hebben op tijd het pand kunnen verlaten. Zij worden opgevangen in wijkcentrum Zuidwester, dat aan de overkant van de straat ligt. Ze kunnen voorlopig niet meer terug naar huis, alle appartementen zijn ontruimd. Het gaat voornamelijk om oudere mensen. Ambulancepersoneel was ter plaatse om bewoners te ondersteunen. Voor iedereen is een alternatieve slaapplek geregeld. Een oudere dame werd in de loop van de nacht naar het ziekenhuis gebracht voor controle, vermoedelijk had ze rook ingeademd.