VIDEO: Betonnen leuning valt van balkon in Roosendaal: omgeving flat afgezet

ROOSENDAAL - De gemeente Roosendaal heeft flinke veiligheidsmaatregelen genomen nadat zondagmiddag een betonnen balkonleuning is losgeraakt en van de Beneluxflat is gevallen. Bewoners van de ruim honderd appartementen mogen voor de zekerheid niet meer op hun balkons.

Aan de voorzijde van de flat - aan de Laan van Brabant - zijn het fietspad en de oprit naar de parkeergarage van winkelcentrum Roselaar afgesloten, net als het tankstation Berkman.

Hoe lang de afsluiting gaat duren, is niet duidelijk. Na ernstige incidenten in Maastricht en Breda met instortende balkons, neemt burgemeester Jacques Niederer van Roosendaal geen enkel risico. Op last van hem heeft zondagavond nog een technische schouw door experts plaats. Niederer wil eerst weten wat de oorzaak is van het afbreken en wat de staat is van de overige balkons en leuningen.

Geen gewonden

Bij het incident zijn geen gewonden gevallen. De materiële schade valt ook mee. De vele tientallen kilo zware leuning brak af op de eerste woonlaag van de flat. Ze belandde zes meter lager met een harde klap op het dak van het winkelcentrum. ,,Het is maar goed dat hij plat viel, ander was hij zo door het dak in de winkel beneden terecht gekomen'', vermoedt een flatbewoner.

Vreemd geluid

De bewoners van het betrokken hoekappartement zaten zondagmiddag net aan de maaltijd toen ze een vreemd geluid hoorden en de ijzeren leuning van hun balkon zagen bewegen. Aan die constructie zat het betonnen dwarsdeel mede vast. ,,Even later hoorde we de tweede klap. Toen kwam de leuning terecht op het dak beneden'', vertelt het oudere stel. Ze hebben er geen idee wat de oorzaak is. ,,Er hing een airco-unit aan de afgebroken leuning, maar die hing daar al zeker tien jaar. We hebben nooit iets bijzonders gemerkt.'' Andere bewoners zeggen desgevraagd dat er evenmin merkbare mankementen of problemen zijn aan hun balkons.

Onderzoek

Eigenaar AlleeWonen van de Beneluxflat staat voor een raadsel. Bestuurslid Tonny van der Ven nam zondag zelf poolshoogte: ,,Het is een flat uit het begin van de jaren '70. Hij verkeert in prima staat. Vorig jaar is de binnenzijde nog helemaal gerenoveerd. De balkons worden met regelmaat geïnspecteerd en waar nodig opgeknapt. We gaan dit onderzoeken.''

Bedrijfsleider Madeleine Spaans van Berkman zegt er begrip voor te hebben dat de gemeente het bedrijf tijdelijk sluit. Het drukke tankstation ligt pal onder de dertien verdiepingen tellende flat. ,,Ik voel me niet onveilig hoor, maar je kunt het risico niet nemen. Stel voor dat zo'n betonplaat van dertien hoog omlaag komt.''

Volledig scherm Deel van het balkon. © Christian Traets / MaRicMedia

Volledig scherm Zo'n betonblok is naar beneden gevallen. © Hessel de Ree

Volledig scherm Het balkon. © Christian Traets / MaRicMedia

Volledig scherm Het balkon. © Christian Traets / MaRicMedia

Volledig scherm Beneluxflat © Google