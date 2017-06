Bijzondere filmpjes en foto's opgedoken uit begintijd camping Fort Oranje

RIJSBERGEN - Er zijn bewegende beelden opgedoken uit de allereerste jaren van camping Fort Oranje. De beruchte camping werd begin jaren zeventig opgericht en groeide in een paar jaar tijd uit tot een 5-sterren camping met gloednieuwe stacaravans, compleet met vijf zwembaden. Totaal onherkenbaar in vergelijking met de beelden van verkrotte caravans die nu iedereen kent.

De filmpjes zijn ter beschikking gesteld door Erik Taal, zoon van Koos Taal uit Den Haag, destijds de beheerder van de camping. De filmpjes tonen onder andere de feestelijke opening van een van de vijf zwembaden die de camping toen rijk was. Ze laten verder een keurig onderhouden camping zien met voornamelijk gasten uit de Randstad.

,,Het was een geweldige tijd’’, blikt de inmiddels 54-jarige Erik terug die begin jaren zeventig als kleine jongen een jaar lang vast op de camping woonde met zijn ouders en zus Coby en in Rijsbergen naar de lagere school ging.

Complete camping

,,De bouw van de camping ging eigenlijk heel snel. De boer die daar land had, Balt van Vught, verkocht die grond aan zijn zwager Cor van Alphen. Van Alphen gaf het beheer over aan Van Vugth die technisch beheerder werd en Koos Taal die commercieel beheerder werd, samen bouwde ze dat in een paar jaar tijd uit tot een complete camping. Dat ging als een razende roeland.’’

In het later afgebrande cafe De Krabbebossen, net buiten de camping, werd in de eerste jaren de kantine van Fort Oranje ondergebracht. ,,Gerund door Piet en Els Pronk, ook die heeft enorm meegeholpen de camping op poten te zetten.’’

Begrip in de Randstad

De camping – 27 hectare groot, met 700 vaste plaatsen – groeide uit tot een begrip. Zeker in de Randstad waar veel Rotterdammers en Hagenezen in de weekenden naar Brabant trokken. De erbarmelijke staat waarin de camping nu verkeert, doet Erik pijn. ,,Het is gewoon verschrikkelijk als je de beelden nu ziet. Dat de camping zo heeft kunnen afglijden.’’

Camping Fort Oranje ging halverwege de jaren tachtig over in andere handen. Ondernemer Cock van Es uit Rotterdam, destijds uitbater van onder andere een nachtclub in de Maasstad, nam de camping over. In 2002 deed die Fort Oranje weer van de hand en werd Cees Engel die als huisjesmelker een fortuin in Rotterdam vergaard had, de nieuwe eigenaar.

Aanhoudende problemen

Sinds vorige week vrijdag is de gemeente Zundert de baas op de camping. Na aanhoudende problemen op de camping werden Engel en zijn staf er vanaf gegooid. Sindsdien houden de politie en ingehuurd veiligheidspersoneel er een oogje in het zeil.

Engel zegt een rechtszaak aan te spannen om de camping weer terug te krijgen. De gemeente zegt een jaar de tijd te willen nemen om de camping te saneren en de bewoners te helpen met het vinden van andere huisvesting. Wat er daarna met Fort Oranje gebeurt is onduidelijk.

Volledig scherm Fort Oranje Luchtfoto glorietijd (bewerkt) © Erik Taal

Volledig scherm Piet en Els Pronk Horeca Fort Oranje © Erik Taal

Volledig scherm Cor van Alphen oprichter en eigenaar bij bouw zwembad © Erik Taal

Volledig scherm Fort Oranje ansichtkaart beginperiode © Erik Taal

Volledig scherm Balt van Vught Technisch beheerder met vrouw Anneke op latere leeftijd © Erik Taal