VIDEO: Camper rijdt kaas-schap Albert Heijn Eindhoven aan diggelen

UPDATE VIDEO: Twee loodsen verloren gegaan bij grote uitslaande brand cham­pig­non­kwe­ke­rij Bavel

7:16 BAVEL - In een grote champignonkwekerij in Bavel is zondagavond een brand uitgebroken. De brandweer schaalde op naar een grote uitslaande brand. Kort na middernacht werd het sein brand meester gegeven.