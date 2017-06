VIDEO: Een goed liedje blijft de basis voor Guus Meeuwis

Samen met zijn bandleden en Pinkpop-organisator Jan Smeets dronk Guus Meeuwis maandag al voor zijn optreden een glaasje champagne. ,,Om te vieren dat we eindelijk op het festival stonden. We hebben daar al tien jaar op een leuke manier contact over gehad. Nu was het zover. Ik was echt trots op Pinkpop te mogen staan. Voor mij was het geen appeltje-eitje. Meen ik serieus. Ik heb niet voor niks tien jaar lang geroepen dat ik op de moeder der festivals wilde spelen. Te gek om vanaf het podium het veld met die roze hoedjes te mogen zien.”

Tekst gaat verder onder de video

De energie-rush van Pinkpop brengt Meeuwis (woonachtig in Tilburg, geboren in Mariahout) in de ‘ideale gemoedstoestand’ voor de nieuwe serie Groots met een Zachte G-concerten. Vijf shows staan gepland in het Philips Stadion: het optreden van zaterdag is de vijftigste in de reeks, die in 2006 begon. Geen enkele andere Nederlandse performer gaf zoveel shows in een stadion. De gelauwerde zanger werd in het Pinkpop-programmaboekje zelfs omschreven als een van de grootste vaderlandse artiesten aller tijden. ,,Ik ga ervan glunderen, maar vind het ook moeilijk”, reageert hij. ,,Maar ik ben lang niet klaar. Ik verheug me erop een nieuwe plaat te maken. We willen laten zien dat we weer een paar jaar ouder zijn geworden en gegroeid zijn als band. Als het ene album klaar is, wil ik zo snel mogelijk naar het volgende. Het is een reis.”

Muziekerfgoed

Succes zit hem niet in de getallen, stelt Meeuwis (45) in de PSV-kleedkamer, waar hij in alle rust kan praten, terwijl buiten wordt gewerkt aan het podium. ,,Ik hoop dat de mensen één of twee liedjes zullen onthouden; songs die zich gaan nestelen in het Nederlands muziekerfgoed. Vind ik veel belangrijker dan die aantallen. Mijn eerste manager Willem van Schijndel heeft me al geleerd: als de liedjes niet goed zijn, kun je wel een stadion boeken, maar dan komen de mensen niet meer. De songs zijn de basis.”

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Guus Meeuwis in het Philips Stadion in Eindhoven. © FotoMeulenhof

Maar de mensen komen nog massaal. Voor volgend jaar kondigde hij gisteren alweer een derde concert aan: op 10 juni. Steeds moeten Meeuwis en zijn team een balans vinden tussen nieuwe vondsten en de ijkpunten van de stadionshows. „Met een liedje als Brabant pakken we altijd fors uit: dan weten de mensen dat ze bij Groots zijn. Ik moet het ook niet wagen om Het is een nacht achterwege te laten: dan krijgen we Kamervragen. Daar tussendoor laveren we met nieuwe elementen. Als we de generale repetitie doen, zitten er al mensen mee te schrijven. Dan zijn we alweer gericht op de show van het volgende jaar.”

Douwe Bob

Om ook zichzelf te kunnen verrassen, weet Meeuwis niet wie dit keer zijn speciale gasten zijn. Alleen openingsact Douwe Bob is aangekondigd. ,,Donderdagavond hoor ik, waarschijnlijk bij het nummer Brabant, een stem en komt er iemand het podium oplopen. Ik weet niet wie. Het is volgens mij iedere dag iemand anders. Ik heb geen idee.”

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Guus Meeuwis tijdens Pinkpop. © ANP

Misschien dat Meeuwis zich dan afvraagt wat Elvis zou hebben gedaan, analoog aan de titel van zijn laatste single: Wat zou Elvis doen? ,,Het gaat vooral over de vraag dat je ergens houvast zoekt, als de dingen even niet lekker lopen. Je kunt iedereen wel vragen, maar de oplossing ligt uiteindelijk bij jezelf.” Gedwongen door zijn manager Colonel Parker gaf Elvis een onuitputtelijke reeks mega-concerten. De superster raakte verveeld en ging zijn ondergang tegemoet. Meeuwis: ,,We moeten Guus niet met Elvis gaan vergelijken. Maar als Elvis een manager had gehad die hem naar Europa had gebracht, was hij misschien nog in leven geweest en had hij hier op zijn 82ste te gast kunnen zijn. Je moet als artiest de drive en mogelijkheden hebben om constant om je heen te kunnen kijken. Anders slaat alles neer.”