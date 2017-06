VIDEO: Geradicaliseerde Amsterdammer opgepakt in Eindhoven; politie schaalde uit voorzorg op

Agenten zagen op de PSV-laan dat de man zich verdacht gedroeg bij een van de ingangen van het Philips Stadion. Hij was aan het filmen, had daar geen duidelijke verklaring voor en bleek geen kaartje te hebben voor het concert van Guus Meeuwis dat daar werd gehouden. Inmiddels was bij de politie duidelijk geworden dat de man bekend stond vanwege mogelijke radicalisering. De man werd mede daarom aangehouden. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek

Extra agenten

Uit voorzorg werden in de loop van de avond tientallen extra agenten en politiewagens ingezet in en rond de Eindhovense binnenstad, op het station en rondom het stadion. Ook hingen er twee politiehelikopters in de lucht. Rond 0.30 uur was er nog steeds veel politie zichtbaar aanwezig in de Eindhovense binnenstad en een van de politieheli's cirkelde nog enige tijd rond. Er was geen concrete dreiging volgens de politie. Rond 1.30 uur werd de inzet van de politie in het centrum geleidelijk afgebouwd.