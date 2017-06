VIDEO: Guus krijgt ze in het stadion weer alle 68.000 de lucht in

EINDHOVEN - Een concert van Guus Meeuwis is een feestje op een feestje. Ook het 48e stadion vol fans had de zanger donderdagavond in een mum van tijd in zijn zak.

Als het 'Plein van de Hemelse Voorpret' om halftwee in de middag nog het 'Plein van de Serene Rust' is loopt de baas er zelf nog een rondje. Nog een paar uur en dan stroomt stadion 48 vol voor Guus Meeuwis met zijn nieuwe Groots met een zachte G concertreeks. Volgend jaar mag hij bezoeker 2 miljoen verwelkomen. Wat is het geheim van deze Brabantse jongen? "Als ik het weet is het weg", zegt hij zelf terwijl hij de catacomben van het Philips Stadion in duikt.

Maar de magie tussen Guus en zijn publiek is allerminst verdwenen blijkt als hij om halfnegen het podium bestijgt. Al bij nummer twee gaan 68.000 handen de lucht in. Handen van tieners, dertigers, veertigers en ouder. Stelletjes, vriendengroepen, hele families. Een concert van Guus is vaak een feestje op een feestje. Zelfs als de familie zoals bij Luke van Overbeek en zijn moeder Manon door een hek gescheiden is. "Wij hadden al een kaartje en mijn moeder heeft er op het laatste moment ook nog een gekocht. We kwamen er pas hier achter dat zij helaas niet in de 'golden circle' staat."

Voor wie nog nooit bij een concert is geweest. De golden circle is het voorste vak waar een beperkt deel van het publiek de beste plaatsen heeft. Terwijl het publiek achter de hekken als sardientjes in een blik op elkaar gepropt zit, heeft het publiek in de golden circle de ruimte van zeg maar een scharrelkip. Handig als je, zoals twee meisjes met oranje hoedjes, het hele concert wil benutten om zoveel mogelijk selfies te maken met een glimp van Guus.

Vorige week liet Meeuwis op Pinkpop al zien hoe je een publiek voor je wint. Hoewel de setlist en alle spontane momentjes tot achter de komma geregisseerd is, komt dat geen moment zo over. Dertig meezingers uit oeuvre vallen als een warme deken over het publiek. Uitgekiende duetjes met Racoon en een samenzang met het gospelkoor dat in 2008 ook al eens op het podium stond. Het staat als een huis en vormt de opmaat naar de climax met Per Spoor, Brabant en 't Dondert en 't Bliksemt. Keurig volgens het ongeschreven draaiboek het moment waarop het bier door de lucht vliegt. Enkel de geluidsmannen in hun dichtgeritste tentje houden het droog.

Het geheim van Guus. We zijn er weer niet achter gekomen vandaag. Misschien is het geheim wel dat er geen geheim is. Guus is knuffelen bij 'Dat komt door jou' en springen bij 'kedeng & kedeng' en daar krijgen we blijkbaar nooit genoeg van. Want het gros van de bezoekers, uit het hele land, heeft de kaarten voor volgend jaar al weer gekocht.

