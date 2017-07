VIDEO: Half Brabants dorp geïntimideerd door één persoon

HELMOND - Hij had er speciaal een matrasje voor op het platte dak gelegd, ernaast een emmer water. Daarna was het wachten. Wachten op de man op wie hij het had gemunt, de man die elke doordeweekse ochtend door het gangetje langs zijn huis kwam gefietst. Rond kwart voor zeven zag hij zijn doelwit. Hij pakte de emmer, mikte en gooide de inhoud naar beneden. Jackpot.

Jos van Nuenen, die dinsdag werd opgepakt omdat hij iemand ‘mishandelde’, gooide niet zomaar wat water. Het incident staat symbool voor een slepend conflict met een deel van Mierlo-Hout. De treiterijen en intimidaties van de Boze Buurman, zoals Van Nuenen ook wel wordt genoemd, zorgen ervoor dat omwonenden bang zijn, een blokje omlopen of zelf overwegen te verhuizen.

Volledig scherm Het gangetje tussen ijssalon Nemanja en Jos van Nuenen. © FotoMeulenhof

Aanstaren

Theo van Dijk kan erover meepraten. De senior woont met zijn vrouw in een van de appartementen die uitkijken op het huis van Van Nuenen. „Dan zitten wij op het balkon en gaat hij je anderhalf uur staan aanstaren. Het is soms ontzettend intimiderend. Ik ben daar een tijdje van over mijn toeren geweest.” Zijn vrouw vult aan: „Ik ben bang van hem en loop echt niet meer door dat voetgangerspaadje.”

Een van de omwonenden houdt complete dagrapportages bij over wat Van Nuenen uitspookt. Dat hij ’s ochtend in alle vroegte het terras gaat opmeten van de naastgelegen ijssalon, waar hij al jaren mee in de clinch ligt. Of dat hij foto’s maakt van kinderen die in de gang spelen of op het terras een ijsje eten.

De rapportages belanden in de bus van Geert van der Linden. De oud-agent bouwt daarmee langzaam een dossier op. Het moet de gemeente Helmond helpen om de situatie op te lossen. Zelf heeft hij ook zo zijn akkefietjes meegemaakt. „Dan komt hij met zijn neus vlak voor je staan en blijft je doodleuk een paar minuten aanstaren. Of hij roept: ‘Sla me dan, sla me dan’.”

Van Nuenen kreeg al een keer een contactverbod aan zijn broek omdat hij de oud-agent stalkte. Ook deed Van der Linden aangifte van belediging: „Hij stak zijn middelvinger naar me op. Ja, het is heel kinderachtig om daarmee naar de politie te stappen. Maar wil je hem aanpakken dan moet je alles wat er gebeurt, hoe klein ook, vastleggen.”

Van Nuenen is na twee dagen in de politiecel weer op vrije voeten. Hij staat even kort op de uitkijk in het gangetje. Vorig jaar vertelde hij in het ED nog uitgebreid over de 98 aangiftes die hij in drie jaar tijd deed tegen omwonenden. Nu heeft hij geen trek in de krant. Waarom ligt hij zo overhoop met de buurt? „Vraag dat maar aan de gemeente, aan de buurt”, antwoordt Van Nuenen geïrriteerd.

Heetgebakerd

Twee straten verderop wonen Johan en Thea, ze willen vanwege hun bedrijf niet met achternaam in de krant. Johan heeft een paar jaar terug een zwaar motorongeluk gehad. Sindsdien loopt hij met een stijf been. „Dan gaat hij me nadoen, ook mank lopen. Ik heb hem daarom weleens de huid vol gescholden, ik kan best heetgebakerd zijn. Weet je wat hij deed? Hij belde meteen de politie: bedreiging.” De twee deden op hun beurt meerdere keren aangifte tegen Van Nuenen. Zo kreeg Johan in april ook al een emmer water over zich heen. Thea deed aangifte van doodsbedreiging. „Hij wandelt hier geregeld door de straat en gaat dan uitdagend door het raam naar binnen staren. Bij een van die keren schold hij me uit voor heks en wees hij naar het kerkhof: ‘Ik zorg wel dat jij daar terechtkomt’.”