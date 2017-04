VIDEO: Koken uit de vuilniszak: Chefkok Estée zoekt parels in het afval van familie Loeters

Rik Loeters vindt zich zelf geen verspiller. De 41-jarige zakenman en vader van drie kids doet van alles voor een zo leeg mogelijke afvalcontainer. ,,Ik ben me er absoluut van bewust dat we in een rijk en welvarend land als Nederland veel te veel weggooien.’’ Maar ook hem lukt het niet altijd alles te benutten. ,,Mijn moeder is veel zuiniger. Die zal niet eens het allerlaatste restje leverworst weggooien. Maar goed: dat is een andere generatie, hé.’’

Voorzichtigheid

Volgens Jorrit Kiewik (25), directeur van Slow Food Youth Network (voorheen YFM), gooien vooral gezinnen veel eten weg omdat ouders kinderporties niet altijd goed inschatten. ,,Ze doen vaak toch te veel pasta of rijst in de pan en dat overschot gaat, hup, de prullenbak in.’’ En misschien uit voorzichtigheid. ,,Iedereen weet inmiddels dat je je echt niet altijd aan die houdbaarheidsdata hoeft te houden, maar ouders nemen bij kinderen vaak het zekere voor het onzekere. Vleesbeleg gaat na de datum direct weg.’’

Door het evenement World Disco Soup Day – op acht locaties dansen en soep van restjes eten - hoopt de jongerenorganisatie mensen vandaag even wakker te schudden. Want Nederlanders afficheren zich dan wel als zuinig volkje, de harde cijfers vertellen iets anders. Kiewik: ,, Ruim een derde van het beschikbare voedsel wordt in de hele keten verspild, van boer tot bord. De consument is verantwoordelijk voor 38 procent daarvan: per persoon gemiddeld zo’n 47 kilo per jaar tegen een waarde van 150 euro.’’

Chefkok Estée Strooker (26). Estée (o.a. bekend van MasterChef en 24 Kitchen) strijdt tegen voedselverspilling.

,,Ik heb wel eens eerder, als experiment, door vuilniszakken geneusd en was echt verbijsterd over wat ik allemaal tegenkwam. Hele broden, zakken groenten, pakjes slagroom. Ik denk dat we echt veel minder zouden weggooien als we iets meer ‘respect’ voor eten zouden hebben. En dan bedoel ik: dat we er iets meer bij stilstaan hoeveel tijd, moeite en energie het bijvoorbeeld kost om een stronk broccoli te laten groeien. Eten is geen wegwerpartikel. Ik probeer in mijn eigen restaurant in Arnhem de verspilling tot een minimum te reduceren. Ik doe geen à la carte maar een verrassingsmenu waarin ik zoveel mogelijk gebruik wat ik inkoop.’’

Volledig scherm Familie Loeters en Kokkin Esthee opzoek naar eten in de vuilniszak . © Koen Verheijden