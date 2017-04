VIDEO: Pasen voor de vierde maal in zes jaar kouder dan kerstmis

Pasen is dit jaar kouder dan de laatste Kerst. Het wordt in De Bilt slechts 10 tot 11 graden. Afgelopen kerst was het bijna 12 graden.

Het is de vierde keer in zes jaar tijd dat het met Pasen kouder is dan met Kerst. Het was in 2012, 2013 en ook vorig jaar kouder.

Dit ligt echter niet aan de temperatuur met Pasen, het is juist de temperatuur met Kerst die de laatste jaren zo hoog is. Hoogtepunt was kerst 2015, toen werd het gemiddeld 14,2 graden.

De koudste Pasen sinds de officiële metingen in 1901 zijn begonnen, was in 1964. Toen kenden beide dagen een gemiddelde maximumtemperatuur van 4,2 graden.