VIDEO: Perceel megadrugslab Leende gaat halfjaar op slot

Oosterhouter (18) aangehouden voor woningoverval Breda

15:25 BREDA - Een 18-jarige jongen uit Oosterhout is dinsdagochtend om 07.00 uur in zijn woning aangehouden voor het mede-plegen van een woningoverval. Hij wordt ervan verdacht die overval te hebben gepleegd op 11 december 2016 aan het Spank in Breda.