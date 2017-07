VIDEO: Ravage op de A16 na ongeluk met acht auto's, weg uren dicht

Nuenen doet aangifte na lek cor­rup­tie­on­der­zoek

21 juli NUENEN – Burgemeester Maarten Houben van Nuenen stapt naar de politie omdat een strikt geheim onderzoek naar verdenkingen over corruptie van een ambtenaar is uitgelekt. Het Eindhovens Dagblad beschikt sinds kort over een kopie van het rapport dat in 2015 werd opgeleverd door bureau KAFI Integrity dat eerder ook onderzoek deed naar verdachte grondtaxaties in Nuenen.