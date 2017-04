VIDEO: Trein botst op graafmachine in Deurne; geen gewonden

Wonder boven wonder is er niemand gewond geraakt. De machinist van de graafmachine, Wim van Dijk, kon op tijd uit het voertuig klimmen. De graafmachine was vastgeraakt op het spoor. Van Dijk werkt bij Mart Munsters Loon & Grondverzetbedrijf. Met de graafmachine wilde hij de spoorwegovergang over om naar Panningen te gaan. Midden op de overgang viel de graafmachine uit en wilde niet meer starten. Toen Van Dijk in de verte de koplampen van de trein zag heeft hij de zwaailichten van de graafmachine nog aangezet en daarna snel uitgestapt en weggelopen.