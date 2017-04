Vliegende auto voor één dag in de verkoop bij MediaMarkt Eindhoven

Wie drie ton over heeft en voortaan wil filemijden moet overigens wel snel beslissen. De PAL-V Liberty Sport, zoals het vehikel heet, is er alleen volgende week woensdag 26 april te koop. Die dag is de feestelijke heropening van de Eindhovense Media Markt.

Vliegende auto

De zogeheten gyrocopter is sinds februari online al in de verkoop bij producent PAL-V uit Raamsdonkveer. In een minuut of tien is de auto om te bouwen tot een soort helikopter die al kan opstijgen en landen op een baan van ongeveer honderd meter lang. De eerste exemplaren voor de verkoop rollen vermoedelijk eind 2018 van de band. De koper heeft dus nog ruim de tijd om het benodigde vliegbrevet te halen.