VIDEO: Vrachtwagen door middenberm op A58 bij Ulvenhout

UPDATEULVENHOUT - Een vrachtwagen is maandagmorgen op de A58 bij Ulvenhout door de middenberm gereden. Door het ongeval was de linkerrijstrook van de snelweg afgesloten tussen Bavel en knooppunt Galder.

Het is nog niet bekend of de chauffeur gewond is geraakt. De vrachtwagen was geladen met heftrucks.

De ANWB waarschuwde voor flinke vertragingen. Automobilisten werd geadviseerd om om te rijden onderen anderen via knooppunt Hooipolder, maar inmiddels is dat niet meer nodig. Om kwart voor zeven is de weg vrijgegeven. De weg is vrij en de truck wordt later geborgen.