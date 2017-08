VIDEO: Vrouw gewond door spookrijder op A58; 41-jarige dronken Belg aangehouden

Het ongeluk gebeurde rond 03.30 uur. Een Belgische bestelbus kwam vanuit Etten-Leur over de verkeerde kant van de snelweg op het verkeer af. De gewonde vrouw verklaarde dat zij twee witte lampen op zich af zag komen, een klap hoorde en realiseerde dat ze frontaal was aangereden.

Eerste hulp

Agenten hebben de bestuurder van de bestelbus onderzocht. Hij werkte mee aan een blaastest, waaruit bleek dat hij vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had. Hij werd meteen aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag en rijden onder invloed.

Op het bureau weigerde de man vervolgens om mee te werken aan een ademtest of bloedafname door een arts om de exacte alcoholwaarde te bepalen. De man werd daarna meteen ingesloten en hij word later vandaag verhoord. Het niet meewerken aan een ademtest is in Nederland een ernstig misdrijf. Daar staan zware straffen op en het rijbewijs wordt vaak onmiddellijk ingenomen, zoals ook in dit geval.