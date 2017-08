Villa van Sjef is keer op keer doelwit van henneptelers: 'Man! Jij hebt een paradijsje'

DEN BOSCH / ROOSENDAAL - Vertel Sjef Bierbooms (56) niks over ondermijning. Hij bezit iets waar bepaalde types dol op zijn en alles voor doen: een oude woonboerderij met schuren en hokken, verscholen tussen hoge bomen aan een drukke, doorgaande weg in Noord-Brabant. Ideaal voor praktijken die het daglicht niet kunnen verdragen, weet de door schade en schande wijs geworden eigenaar inmiddels.

Politici, bestuurders, politie, Openbaar Ministerie en veel burgers zijn het erover eens: georganiseerde (drugs)criminelen ondermijnen Brabant. Maar wat is ondermijning nou precies? Wat zijnde gevolgen ervan? Een serie van zeven levensechte verhalen uit Brabant schept helderheid. Vandaag: hoe een oude boerderij talloze hennepkwekers aantrekt. Bierbooms praat zonder voorbehoud over zijn bijzondere kennismaking met een industrie die misschien wel het meest succesvolle exportproduct van Brabant maakt: de hennepteelt. Een crimineel ambacht met gewelddadige uitwassen, ondervond hij. ,,Veel mensen die hetzelfde overkomt, durven hun verhaal waarschijnlijk niet te vertellen, maar ik schrik niet snel. Dat komt misschien door mijn baan in de psychiatrische noodopvang. Ik voer elke dag heel moeilijke gesprekken", zegt Bierbooms met een glimlach.

Aardige vent

Zijn ouderlijke boerderij staat aan de Gastelseweg in Roosendaal. Een invalsweg met lange lintbebouwing, kenmerkend voor het Brabantse land. Bedrijven en woningen wisselen elkaar af aan de rand van de bebouwde kom.

In 2006 verhuist Bierbooms en zet hij de lege boerderij te huur. De eerste die bij hem op de stoep staat, is een Rotterdammer. ,,Hij leek me een aardige vent. Ik wist dat hij iets te maken had met een kringloopwinkel in de stad. Hij deed veel in computers en andere elektronica. Het huis stond er snel vol mee. Maar toen ik van vakantie terugkwam, zag ik ineens een vreemde stroomkabel uit de meterkast steken. Foute boel, dacht ik; zo naïef was ik nou ook weer niet. Ik deed aangifte. Maar toen ik met agenten naar de boerderij reed, floot de officier van justitie ons terug. Had te maken met een groter belang, vermoedelijk een ander onderzoek rond die kerel."

Daar staat Bierbooms met zijn goede fatsoen. Wat nu? ,,De politie hielp niet en ik had een crimineel binnen zitten. Te gek voor woorden. Dus stapte ik zelf bij hem binnen. Een heel vervelende ontmoeting. Hij wilde me aanvallen met een biljartbal in een sok. Maar hij had de boodschap begrepen. De volgende dag was hij met de noorderzon vertrokken. Een paar dagen later stond er een vrachtwagen voor de deur. Drie Marokkanen namen alle huisraad en elektronica mee. Mooi, dacht ik, dat zijn de verhuizers. Opgeruimd staat netjes. Wat bleek, waren het schuldeisers: hennepcriminelen die geld tegoed hadden van de Rotterdammer."

Bierbooms zit niet bij de pakken neer. Hij verhuurt de boerderij aan een Poolse aannemer. Maar ook dat loopt fout. ,,Hij kweekte wiet in een van de bovenkamers." Exit Pool. De volgende klanten zijn twee Slovaakse broers. ,,Autohandelaren, zeiden ze, maar ik zag snel een vreemde stroomkabel liggen. Alles was heel knullig aangelegd, door het hele huis. Ik waarschuwde het Openbaar Ministerie. Dat was al op de hoogte en vroeg me even geduld te hebben. Later werden er 1.400 wietplanten geruimd!"

De volgende kandidaten staan al snel op de stoep. ,,Twee Nederlanders uit Etten-Leur. Die werden na twee weken ook weer gepakt. Het is een klein wereldje waarin ze elkaar kennelijk goed in de gaten houden. Die gasten zeiden nota bene dat ze die twee Slowaken wel kenden. Dat waren 'wilde jongens' zeiden ze, die geen toestemming hadden van de plaatselijke drugsgroepen."

Brutaliteit

Bierbooms valt van de ene verbazing in de andere, vooral door de brutaliteit van de hennepkwekers en de vanzelfsprekendheid waarmee die hem bejegenen. ,,De meesten vertelden me doodleuk dat ze hennep wilden kweken.

Ze boden enorme huren en garandeerden me vaak een deel van de drugswinst. Ik werd er paranoïde van. Elke keer als iemand de boerderij wilde huren, vroeg ik me af: is het een crimineel of een undercoveragent die me wil uitlokken?"

Bierbooms is inmiddels vaste klant bij politie en gemeente. Hij houdt ze voortdurend op de hoogte van alle huur- en hennepperikelen. Ten einde raad vraagt hij een rechercheur om advies. ,,Hij zei: vraag bij elk huurcontract kopieën van paspoorten. Dat mag formeel niet, maar het geeft extra zekerheid en schrikt mensen met kwade bedoelingen af." Paspoortkopieën of niet: hennepkwekers blijven zich in golven aandienen. Drie mannen die zogenaamd in scheiding liggen, een man die een kantoor aan huis wil bouwen, een Turkse kerel met een schildersbedrijf en een zakenman uit Eindhoven die een Bulgaar aan het werk wil zetten in een loods. ,,Ja hoor! Je gelooft op een gegeven moment helemaal niemand meer."



Eén keer heeft Bierbooms echt in de rats gezeten. ,,Twee geïnteresseerde mannen wilden me ontmoeten. We spraken af in een friettent bij het Catharinaziekenhuis in Eindhoven, waar ik ook werkte. Het waren kampers. Ze wilden per se huren, een bedrijf beginnen en wiet telen. Buren waren geen probleem. Die kopen we om, zeiden ze. Toen kneep ik hem echt; die gasten hadden een serieus gevaarlijke uitstraling."

De Roosendaler gaat in 2012 in zee met een uitzendbureau dat onderdak zoekt voor tien Poolse paprikaplukkers. ,,Twee paartjes en zes mannen. Dan denk je: dat zit goed. Maar nee hoor. Toen de Enexis-man een paar weken later een digitale meter in de elektriciteitskast monteerde, ontdekte hij een illegale aftapping. Bleek er nog een Pools stel in het huis te wonen, dat voor de plantjes zorgde. Weer volop ellende met de energieleverancier. De inspecteur zei: dit is de derde keer meneer Bierbooms, nu gaat de stroom eraf. Moest ik weer praten als Brugman."

Er volgt een Turkse huurder uit Roermond. ,,Die liet een landgenoot en twee Slovenen een van de schuren vol slepen met lampen. Ze hadden het plafond al geïsoleerd en waren net bezig de kwekerij op te bouwen. Ik zeg: stop ermee, ik heb de inspecteur van de gemeente er al bij gehaald! Een dag later haalde een Marokkaan alle spullen op."Aan die crimineel vraagt de inmiddels wanhopige Bierbooms op een dag op de man af waarom alle hennepboeren uitgerekend bij hem aankloppen. ,,Snap je dat dan niet? Man! Jij hebt een paradijsje."

Zacht prijsje

Een gemeente-ambtenaar die de situatie kent, adviseert Bierbooms de boerderij 'voor een zachte prijs van de hand te doen'. De stoïcijnse hulpverlener verbaast zich over die goede raad: ,,Want wat lost dat op? Die gasten blijven komen."