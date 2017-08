Vliegeren: heel wat meer dan simpel kinderspel

Die is oud, stokoud. Volgens een legende was het een Chinese boer die honderden jaren voor Christus de vlieger bij toeval uitvond. Hij baalde ervan dat zijn hoed steeds afwaaide, bond er een touwtje aan en kijk aan, de vlieger was geboren.



De vinding bleek van strategisch belang. Zo zette de Chinese generaal Han Hsin rond 200 voor Christus de vlieger in voor militaire doeleinden. Hij liet hem op boven een stadsmuur, kon zo de afstand inschatten tussen zijn troepen en de stad, waarna hij wist hoe lang hij een tunnel moest graven waardoor hij ongezien de vesting kon binnendringen.



Het was het begin van talloze militaire toepassingen. Niet alleen in Azië, waarover de vlieger zich vanuit China al snel verspreidde. Ook in Europa waar ontdekkingsreiziger Marco Polo hem in de dertiende eeuw introduceerde.