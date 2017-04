Vogelliefhebbers woest om leegroven Brabantse kievitsnesten

De ‘verse’ eieren worden meteen naar België gebracht waar ze aan restauranthouders worden verkocht, oudere exemplaren gaan de broedmachine in. Zodra de kuikentjes geboren zijn worden zij verkocht als volièrevogels.

Quote Wat zij doen is totaal respectloos ten opzichte van vogels, vrijwilligers en boeren Len Bruining In dat laatste geval zou het aantal kieviten in Nederland wel eens nog sterker terug kunnen gaan lopen dan nu al het geval is. Door het uitsterven van deze vogel is het ook strafbaar om eieren uit nesten te stelen. Onlangs werden in Oost-Brabant nog twee mannen op heterdaad betrapt met eieren in hun handen. Zij kregen een proces-verbaal. ,,Maar kieviten kunnen zich in gevangenschap niet voortplanten dus zal het aantal sterk teruglopen’’, zegt natuurbeheerder Len Bruning uit het Brabantse Dussen.

Alleen al in de omgeving van het Brabantse dorp Babyloniënbroek zijn de afgelopen tijd 21 nesten leeggeroofd. Een kievit legt gemiddeld 4 eieren in een nest. Kenners sluiten uit dat het om vossen zou gaan, die het kievitsei als een lekkernij zien. ,,Ik loop lang genoeg mee om te weten dat het mensen zijn’’, zegt Len Bruining. ,,Ik zeg wel mensen maar ik bedoel eigenlijk criminelen. Wat zij doen is totaal respectloos ten opzichte van vogels, vrijwilligers en boeren.’’

Natuurverenigingen hebben sluitende afspraken met boeren over het broedseizoen. Bij kievitsnesten in weilanden worden vaak bamboestokken geplaatst met een geel vlaggetje er op. Het boevengilde is daarvan op de hoogte en kan op die manier makkelijk nesten lokaliseren en leeghalen. Bruining: ,,Er is op dit moment een gps-systeem in ontwikkelingen die kan worden aangesloten op het systeem van de boer op de tractor. Als hij een kievitsnest nadert wordt hij met een geluidssignaal gewaarschuwd. Dan zijn die opvallende stokken niet meer nodig.’’

Er wordt uiterst zorgvuldig omgegaan met kievitsnesten in vooral de weilanden. Meeuwis Millenaar, gebiedscoördinator van Agrarisch Natuurbeheer Altena Biesbosch: ,,Wij hebben in Brabant met vrijwel alle boeren sluitende afspraken, onder andere dat alle landbewerkingen worden uitgesteld tot 15 mei. Zij krijgen daar een kleine vergoeding voor en het voorkomt dat de kievit wordt gestoord bij het broeden. Dan is het extra wrang dat de nesten door anderen worden leeggeroofd.’’

Millenaar heeft de supervisie over een groot aantal percelen in het Land van Heusden en Altena. ,,Het is te triest voor woorden, maar op een perceel waar ik vorig jaar nog 18 nesten telde is er dit jaar helemaal niets te vinden. Ik zie alleen nog maar lege kuiltjes. En die gasten zijn ook moeilijk te pakken want het is de laatste weken gortdroog, als het had geregend hadden ze nog wel voetsporen achtergelaten.’’

